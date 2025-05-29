«Они уверены, что Путин не ответит жёстко»: политолог Марков предупредил о грядущем ракетном ударе по Москве и Новороссийску

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Большая война неизбежна, это факт. Любые умиротворяющие потуги России воспринимаются за слабость. Никаких ответов на наглую агрессию запада нет, так что ждите войны. Дали бы серьёзный пример типа Хиросимы и Нагасаки вовремя и погасили бы все их желания воевать, но нет надо продемонстрировать наши благие мирные пожелания. Дождёмся как в 41м.
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1 д.
ИГ
Ирина Галивец
Вторую неделю кошмарят Москву и Подмосковные города, а мы все разговариваем. Поэтому, враги так и относятся. Хорошо хоть про красные линии уже не говорим, которые давным-давно пройдены.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
ЕСТЬ подозрение, что действительно НЕ ОТВЕТИТ.
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21 час.
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