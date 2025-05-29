«Они уверены, что Путин не ответит жёстко»: политолог Марков предупредил о грядущем ракетном ударе по Москве и Новороссийску

БлокнотРУ По мнению эксперта, вместо мира на Украине мы рискуем получить масштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
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