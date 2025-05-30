Почему Таиланд, Вьетнам и Китай вытесняют Турцию: мнение экспертов

Путешествия в страны Азии стали одним из главных туристических трендов 2025 года у россиян. Причины стремительного роста популярности азиатских направлений – от ценовой доступности до уникального культурного опыта и удобной логистики – объясняют эксперты туриндустрии и ученые.
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