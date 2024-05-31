Врачи объяснили, опасно ли для здоровья разговаривать во сне

Парасомния, включающая сомнилоквию или разговоры во сне, является довольно распространенной проблемой, которая может встречаться у 65% населения в разные периоды жизни, по данным Американской академии медицины сна.
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