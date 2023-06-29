Парламентская газета

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Разрушающиеся блокированные дома просят расселять как аварийные

Разрушающиеся блокированные дома просят расселять как аварийные

Блокированные дома не считаются аварийными, даже если в них рушатся перекрытия и проседают крыши. Дело в том, что в соответствии с постановлением федерального Правительства № 1469 к аварийному жилью можно отнести только многоквартирные дома.

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