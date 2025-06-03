Застройщикам в Удмуртии придётся отдавать муниципалитетам 5% квартир в новостройках за пределами Ижевской агломерации

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вдвое сократили передаваемую застройщиками долю жилых помещений в новостройках, которые планируют возводить на муниципальной земле, выделенной под реализацию инвестпроекта в аренду и без торгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии