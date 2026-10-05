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'Grey's Anatomy' actor Isaiah Washington announces wife Jenisa's death

Isaiah Washington, an actor who played Dr. Preston Burke on "Grey's Anatomy," announced his wife of 29 years, Jenisa Washington, died in 2025.

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