'Grey's Anatomy' actor Isaiah Washington announces wife Jenisa's death

Isaiah Washington, an actor who played Dr. Preston Burke on "Grey's Anatomy," announced his wife of 29 years, Jenisa Washington, died in 2025.
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