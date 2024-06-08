Названы набирающие популярность виды туризма

Современные туристы стремятся больше разнообразить свое путешествие. В ответ на этот запрос появляются новые виды туризма, фокусирующиеся на уникальных впечатлениях, уважении к природе и глубоком погружении в культуру, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Путешествия».
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