Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.
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