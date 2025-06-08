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Польша и Венгрия против вступления Украины в ЕС: интересы Европы под угрозой

Польша и Венгрия против вступления Украины в ЕС: интересы Европы под угрозой

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Комментарии
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Eduard
Интересы Европы:вровство!
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13 час.
Eduard
Украина лакомый кусочекно ЕС это и НАТО,это для России небезопасно! Причем вы это прекрасно видитеа если бы войны тогда не было,она была бы гораздо крупнее,хотя НАТО и тут умудряется на чужую территорию влезть!
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13 час.
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