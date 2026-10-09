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Судьба Роналду изменилась в Москве: вот кто на самом деле виноват, что он стал таким эгоистом

Судьба Роналду изменилась в Москве: вот кто на самом деле виноват, что он стал таким эгоистом

В тексте — девять вопросов.18 декабря 2022 года, в колонке после финала чемпионата мира — «Где-то рыдает Криштиану Роналду», — я назвал Криштиану «нарциссом-хоумлендером».

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