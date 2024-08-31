В Петербурге СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения участника СВО. Незадолго до пропажи он заявил, что его избили.
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В Петербурге СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения участника СВО. Незадолго до пропажи он заявил, что его избили.