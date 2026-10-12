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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Россия никогда не требовала никого отстранять. Те, кто решит устраивать бойкоты против спортсменов, окажутся в маргинализированном меньшинстве»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Украина не имеет права оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) по восстановлению статуса Олимпийского комитета России.

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