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ПНИПУ: найдены факторы, определяющие разделение "зеркальных" форм молекул дипептидов

ПНИПУ: найдены факторы, определяющие разделение "зеркальных" форм молекул дипептидов

Ученые Пермского Политеха и Института технической химии УрО РАН впервые выяснили, какие факторы определяют способность сорбентов разделять зеркальные формы молекул дипептидов — это позволит ускорить и удешевить производство лекарств на их основе, включая инсулин, антибиотики и противоопухолевые средства.

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