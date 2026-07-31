ПНИПУ: найдены факторы, определяющие разделение "зеркальных" форм молекул дипептидов

Ученые Пермского Политеха и Института технической химии УрО РАН впервые выяснили, какие факторы определяют способность сорбентов разделять зеркальные формы молекул дипептидов — это позволит ускорить и удешевить производство лекарств на их основе, включая инсулин, антибиотики и противоопухолевые средства.