Университет транспорта на Образцова будет готовить специалистов по беспилотникам

Российский университет транспорта в Марьиной роще примет участие в пилотном проекте по созданию системы непрерывной подготовки специалистов БАС — разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных систем аппаратов весом до 30 кг.
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