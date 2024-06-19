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Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем то, что я слышу про Советский Союз»

– А как тебе вообще Советский Союз, Лиза? Как система. – Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там.

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