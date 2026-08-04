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Новости для Фанов

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Почему дебютный альбом Styx 1972 года стал фундаментом американского рока, который никто не заметил

Почему дебютный альбом Styx 1972 года стал фундаментом американского рока, который никто не заметил

Как я наткнулась на парадокс, перевернувший мое представление о рок-музыке Порой музыкальные открытия случаются совершенно неожиданно, и одно из них буквально перевернуло мое восприятие истории классического рока.

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