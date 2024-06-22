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Бирмингем (WTA). 1/2 финала. Путинцева сыграет с Коччаретто, Потапова встретится с Томлянович

Сетка турнира здесь. Rothesay Classic Бирмингем, Великобритания 17 – 23 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 доллара Открытые корты, трава Полуфинал Элизабетта Коччаретто (Италия)  Юлия Путинцева (Казахстан) Дата проведения 22 июня, 13.

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