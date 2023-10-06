Новосибирские инженеры создали стенды испытания генераторов Airbus и Boing

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали первые отечественные стенды испытания генераторов самолетов Airbus 320 и Boing 777, а также вертолетов Robinson и Agusta.
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