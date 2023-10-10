Гвинет Пэлтроу продемонстрировала неожиданное применение статуэтки «Оскар»

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала, что статуэтка премии «Оскар», которую ей вручили за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир», решает конкретную практическую задачу в саду — она подпирает входную дверь.
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