Россиянам назвали малоизвестные услуги по ОМС

Существует ряд услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых мало кому известно, сообщила доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.
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