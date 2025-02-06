Россиянам назвали малоизвестные услуги по ОМС

Существует ряд услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых мало кому известно, сообщила доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.