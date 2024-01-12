Власти Львовской области Украины начали предлагать единовременные выплаты добровольно подписавшим контракт с ВСУ

Тотальная мобилизация на Украине продолжается, но по данным украинских ресурсов, на сегодняшний день порадовать Киев хорошими результатами территориальные центры комплектации не могут, несмотря на устраиваемые облавы.
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