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Дэмиан Лиллард о «Бакс»: «Охрана и фронт-офис, тренерский штаб, диетологи и видеокоординаторы. Это редкость, когда все происходящее в организации не требует особого контроля»

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард высказался о различиях между новой организацией и «Портлендом».

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