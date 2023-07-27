Михаил Мишустин намерен ускорить решение экологических проблем Норильска

Многодневную рабочую поездку по стране премьер-министр Михаил Мишустин завершил в Норильске. Глава правительства посетил Красноярский край, чтобы своими глазами посмотреть, как реализуется комплексный план социально-экономического развития города.
Многодневную рабочую поездку по стране премьер-министр Михаил Мишустин завершил в Норильске. Глава правительства посетил Красноярский край, чтобы своими глазами посмотреть, как реализуется комплексный план социально-экономического развития города.
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