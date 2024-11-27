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Новости Тамбова

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Давайте я приду, в чем проблема....В Тамбове до сих ...
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    Мурманское кладбище в 20 км, там сопки нежилые. Нехватка потому, что народ мрет, а в скалах не выкопаешь. Грунт насып...Заброшенные могил...
  • саша дмитренко
    кладбища  около  городов  а  там  земля  дорогаяЗаброшенные могил...

В центре Тамбова произошло тройное ДТП

В центре Тамбова произошло тройное ДТП

В центре Тамбова произошло тройное ДТП. Авария произошла на улице Коммунальной, в районе дома № 50. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 при повороте налево не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "ЛУИДОР", водитель которого выполнял обгон.

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