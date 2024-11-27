В центре Тамбова произошло тройное ДТП. Авария произошла на улице Коммунальной, в районе дома № 50. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 при повороте налево не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "ЛУИДОР", водитель которого выполнял обгон.
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