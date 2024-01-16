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Русская весна

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Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник, за которого хотел голосовать Маск

Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник, за которого хотел голосовать Маск

38-летний Вивек Рамасвами после результатов первых республиканских кокусов в рамках гонки за номинацию от Республиканской партии США завершил свою кампанию и поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах, сообщил Bloomberg.

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