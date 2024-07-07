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  • Ната
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    Доверять Болгарии посредничество это из шлюхи девственницу делатьУкраина ответила ...
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    Допустила ... уже смешно. А Президент России заявил, что никаких переговоров через посредников не будет. Сыты зерново...Украина допустила...

В МИД России прокомментировали публикацию об убийстве украинскими военными российского пленного

В МИД России прокомментировали публикацию об убийстве украинскими военными российского пленного

Средства массовой информации на Западе делают вид, что ничего не знали о допускаемых украинскими военными зверствах в отношении мирных жителей Донбасса и пленных российских военнослужащих, несмотря на неоднократно предоставляемые Москвой доказательства этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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