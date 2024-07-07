В МИД России прокомментировали публикацию об убийстве украинскими военными российского пленного

Средства массовой информации на Западе делают вид, что ничего не знали о допускаемых украинскими военными зверствах в отношении мирных жителей Донбасса и пленных российских военнослужащих, несмотря на неоднократно предоставляемые Москвой доказательства этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.