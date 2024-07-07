В МИД России прокомментировали публикацию об убийстве украинскими военными российского пленного

Средства массовой информации на Западе делают вид, что ничего не знали о допускаемых украинскими военными зверствах в отношении мирных жителей Донбасса и пленных российских военнослужащих, несмотря на неоднократно предоставляемые Москвой доказательства этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии