Спасатели Кировщины высадили около 2 000 саженцев.

Спасатели Кировщины приняли активное участие в посадке деревьев.Как сообщили в МЧС, в рамках добровольной республиканской акции ´Аднавiм лясы разам!´ на территории Кировского района спасатели совместно с представителями ГЛХУ ´Бобруйский лесхоз´ приняли участие в посадке саженцев хвойных и лиственных пород деревьев.
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