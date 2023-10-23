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Парламентская газета

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Более 80 регионов участвуют в проекте оздоровления рек и озер

В федеральном проекте по оздоровлению рек и озер принимают участие 82 региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на Межведомственной рабочей группы по рассмотрению результатов инвентаризации объектов по отраслевым направлениям.

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