Более 80 регионов участвуют в проекте оздоровления рек и озер

В федеральном проекте по оздоровлению рек и озер принимают участие 82 региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на Межведомственной рабочей группы по рассмотрению результатов инвентаризации объектов по отраслевым направлениям.