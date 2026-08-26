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Царьград

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ФАС выявила монопольные нарушения производителей серной кислоты

ФАС выявила монопольные нарушения производителей серной кислоты

ФАС России начала расследование против ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь" за возможное поддержание монопольно высоких цен на серную кислоту в 2024-2025 годах.

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