ФАС выявила монопольные нарушения производителей серной кислоты

ФАС России начала расследование против ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь" за возможное поддержание монопольно высоких цен на серную кислоту в 2024-2025 годах.