Бывший генеральный директор электросети одного из районных центров Ивановской области обвиняется в хищении финансовых средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности выявлена и задокументирована незаконная деятельность бывшего генерального директора городской электросети однго из районных центров Ивановской области (ОАО).
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