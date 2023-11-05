Зеленский высказался о переговорах с Россией

Тема мирных переговоров Украины и России продолжает обсуждаться в прессе. Вопросы о вероятном урегулировании ситуации регулярно задают президенту Украины Владимиру Зеленского в интервью зарубежные корреспонденты — в одном из них он высказался о диалоге с РФ и давлении на него со стороны Запада.