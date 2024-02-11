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RT Russia

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В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на Кубке Будущего

В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на Кубке Будущего

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».

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