Штурмовик Юрист: бойцы ВСУ смогут выжить, если добровольно сдадутся в плен ВС РФ

Украинские военные смогут остаться в живых только в одном случае — если добровольно сдадутся в плен. Об этом заявил РИА «Новости» замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным Юрист.
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