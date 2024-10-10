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Штурмовик Юрист: бойцы ВСУ смогут выжить, если добровольно сдадутся в плен ВС РФ

Штурмовик Юрист: бойцы ВСУ смогут выжить, если добровольно сдадутся в плен ВС РФ

Украинские военные смогут остаться в живых только в одном случае — если добровольно сдадутся в плен. Об этом заявил РИА «Новости» замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным Юрист.

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