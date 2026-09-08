Россияне стали чаще брать автокредиты

Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Как пишет «Коммерсантъ», за восемь месяцев объём автокредитования достиг примерно 1,2 триллиона рублей.
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