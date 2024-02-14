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Главком ВСУ признал «очень сложную обстановку» на Авдеевском и Купянском направлениях из-за интенсивности атак ВС РФ

Главком ВСУ признал «очень сложную обстановку» на Авдеевском и Купянском направлениях из-за интенсивности атак ВС РФ

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров и назначенный 8 февраля главкомом ВСУ генерал-полковник Александр Сырский совершили поездку на Авдеевское и Купянское направления.

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