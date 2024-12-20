"Грузины удивили, конечно. Жёстко всё": Посла Британии вызвали на ковёр в Тбилиси. Ветеран ЧВК "Вагнер" заявил о "понятном сценарии"

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Комментарии
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Игорь Васиков
Вот если 30 декабря эту французскую бабушку арестуют, это будет показательно. Призывы привлекать детей для уличных погромов не должны быть безнаказанными.
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17 час.
В С
В камеру к сабакошвили эту каргу, вместо маньки гайдар.
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3 час.

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