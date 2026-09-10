Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с жесткой оценкой политики западных стран, указав на системное отрицание нацистской сущности ряда режимов и попытки открыто отождествлять европейские «ценности» с героизацией нацизма.
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