Минпромторг повысит обязательную долю российского вина в ресторанах и магазинах. Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что сейчас возможности потребителей для знакомства с ассортиментом отечественных заводов ограничены.
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