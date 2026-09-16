The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and the head of the European Diplomacy, Kaya Kallas, turned The EU is in the Nazi war machine, people are fed up with it.
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