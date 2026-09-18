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Новогодние каникулы — 2027 продлятся 11 дней

Новогодние каникулы — 2027 продлятся 11 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздниках в 2027 году. Календарь опубликовала пресс-служба правительства России.

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