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Шелтон о подаче 236 км/ч: «Папа всегда расстраивается, когда я так луплю»

В третьем круге US Open он обыграл Аслана Карацева – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0. Его спросили, как его отец – бывший теннисист – отреагировал на эту подачу.

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