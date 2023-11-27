В США заявили о нежелании подталкивать Украину к переговорам с Россией

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе представит страну на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье и объявит, что США не подталкивают Украину к переговорам с Россией.
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