В США заявили о нежелании подталкивать Украину к переговорам с Россией

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе представит страну на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье и объявит, что США не подталкивают Украину к переговорам с Россией.