В Новосибирске пропал 29-летний иностранец в белых сланцах

«Пропал Хан Абдул Ахад, 29 лет, Октябрьский район, Новосибирск. С 19 сентября 2026 года его местонахождение неизвестно», - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
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