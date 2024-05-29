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ПВО РФ уничтожила восемь воздушных целей над Белгородской областью за ночь

ПВО РФ уничтожила восемь воздушных целей над Белгородской областью за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над Белгородской областью один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и семь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает 29 мая Минобороны России.

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