ПВО РФ уничтожила восемь воздушных целей над Белгородской областью за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над Белгородской областью один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и семь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает 29 мая Минобороны России.
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