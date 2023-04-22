Политика Сегодня

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Юристы Конгресса США обвинили Байдена в попытке замять скандал с содержимым ноутбука сына

Юристы Конгресса США обвинили Байдена в попытке замять скандал с содержимым ноутбука сына

Команда американского президента Джо Байдена пыталась замять историю со скандальным содержимым ноутбука сына главы государства Хантера в преддверии выборов.

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