Мадуро назвал Стармера «одержимым безумцем» за высказывания о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 2 июня раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за высказывания о переходе Лондона к режиму «готовности к войне», назвав его «обезумевшим» и «одержимым».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии