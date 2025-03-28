Многоступенчатый подход: от разведки до атаки «Схема базируется на нескольких «пристрелочных звонках» с интервалом в несколько дней» Юрист… «Пристрелочные» звонки: как мошенники готовят атаки на пенсионеров — объяснение юриста .
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