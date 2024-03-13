Смотрим радио. Самые волнующие вопросы от слушателей и зрителей

45 минут эфира. Самые волнующие вопросы от слушателей и зрителей. Первый заместитель главы города Андрей Барышников рассказал о реализации на территории Салехарда федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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