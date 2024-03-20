«Враг в ужасе и потрясении»: ВС России разносят ВСУ фатальными «чудо-бомбами»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: на Авдеевском участке ВС России завершили зачистку Орловки и ведут бои в Бердычах и Тоненьком.