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Регионы России

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Производители возвращаются к стандарту DDR4 из-за дефицита и роста цен

Производители возвращаются к стандарту DDR4 из-за дефицита и роста цен

На фоне продолжающегося дефицита и роста цен на оперативную память производители возвращаются к использованию стандарта DDR4, который существует с 2014 года.

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